Koronawirus w Polsce. 90 osób na kwarantannie po weselu. Zakażony był członek zespołu muzycznego

Koronawirus w Polsce. Kwarantanna po weselu

Po weselu w powiecie myszkowskim sanepid skierował na kwarantannę 90 osób. To kolejne ognisko koronawirusa w województwie śląskim. Jak informuje portal myszkow.naszemiasto.pl, przebadano już parę młodą i najbliższą rodzinę. Pozytywny wynik testu wyszedł u 22 osób, ale to nie koniec badań.

To pierwszy taki przypadek w powiecie myszkowskim, gdzie dotąd nie było wielu zakażeń koronawirusem. Zakażony był członek zespołu muzycznego grającego na weselu. Myszkowski sanepid ostrzega mieszkańców powiatu przed lekceważeniem obostrzeń i przypomina, by stosować się do wszystkich obowiązujących reguł sanitarnych.