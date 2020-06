Koronawirus w Polsce. 70-latka weszła do parku podczas epidemii. Uchylono karę 12 tys. zł

Do zdarzenia doszło na początku kwietnia 2020 r. Wówczas obowiązywały w Polsce ograniczenia w związku z wybuchem epidemii koronawirusa. Pani Dorota została ukarana karą administracyjną w wysokości 12 tys. zł za to, że weszła do parku i siedziała na ławce. Nie uwzględniono jej wyjaśnień, że pies zerwał się jej ze smyczy w pogoni za kotem, ani że ma 1085 zł emerytury. Kara stanowiła wysokość jej rocznych świadczeń.