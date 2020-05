Koronawirus. Włoch dostał 400 euro mandatu za przytulenie swojej dziewczyny

Do tego zdarzenia, które opisała włoska prasa, doszło w miejscowości Pawia niedaleko Mediolanu. Młody, dwudziestokilkuletni mężczyzna, na ulicy przytulił swoją dziewczynę. W pobliżu jednak był nieumundurowany patrol. Funkcjonariusze podeszli i zapytali, czy para mieszka ze sobą. Kiedy okazało się, że nie, mężczyzna dostał 400 euro mandatu, czyli w przeliczeniu prawie 1800 zł. Na szczęście dla ukaranego, jeśli ureguluje tę karę w ciągu 30 dni od momentu wystawienia, to zapłaci jedynie 280 euro (nieco ponad 1200 zł). Co ciekawe jednak, kary uniknęła jego narzeczona. Jak donosi włoska prasa, była ona zaskoczona nagłym wybuchem czułości swojego narzeczonego i nie odwzajemniła uścisku.