Koronawirus w Polsce. 5 osób z województwa lubelskiego wyleczonych

Koronawirus w Polsce. Lubelskie. Pięć osób wyzdrowiało

Są to pierwsze wyleczone osoby na terenie województwa lubelskiego. Jedna z tych osób to pacjent z powiatu Kozienickiego, który leczony był w szpitalu w Puławach. Pozostała czwórka to rodzina pierwszego zakażonego pacjenta na Lubelszczyźnie. Chodzi o mężczyznę z miejscowości Niedrzwica Duża.