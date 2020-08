Koronawirus w Polsce. 22 członków zespołu "Mazowsze" zakażonych SARS-CoV-2

Wszyscy zakażeni zostali objęci kwarantanną . Wszyscy czują się dobrze, nikt nie trafił do szpitala.

- Zachowaliśmy wszelkie standardy i stosujemy się do obostrzeń. Chór był podzielony na dwie grupy, żeby wszyscy śpiewacy nie mieli ze sobą kontaktu. Jak widać było to potrzebne. Co ciekawe, nie zakaził się nikt z osób, z którymi chorzy mieli kontakt na korytarzu. A na korytarzach wprowadziliśmy obowiązek noszenia maseczek - tłumaczy TVN24 rzeczniczka zespołu.