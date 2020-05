Koronawirus w Niemczech. Kilkadziesiąt osób zakaziło się na mszy

Ponad 40 osób zakaziło się koronawirusem w jednym z kościołów we Frankfurcie. Sześć z nich trafiło do szpitala. Wszyscy uczestniczyli we mszy, którą odprawiono kilka dni po zluzowaniu obostrzeń.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus w Niemczech. Wierni zakazili się na mszy (PAP)