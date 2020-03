Koronawirus w Niemczech. Drastyczne kroki rządu

Koronawirus w Niemczech. Korona-imprezy

W ostatnich dniach głośno było o spotkaniach głównie młodzieży niemieckiej - nazywanych korona-imprezami. Do organizowanych przez młodych ludzi spotkań towarzyskich odniósł się ostatnio na konferencji prasowej burmistrz Berlina Michael Müller, który zdecydowanie potępił organizowanie takich spotkań. A organizowane są one nie tylko w domach, ale także w przestrzeni publicznej: – To nie do zniesienia, że pojawiają się zaproszenia na takie imprezy. Dotyczy to także innych landów. Straszne - grzmiał wyraźnie rozzłoszczony Müller, cytowany przez "Deutsche Welle".