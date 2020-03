Koronawirus w Europie. Niemcy przyjmują pacjentów z Włoch i Francji

Z powodu trudnej sytuacji we Włoszech i częściowo także we Francji niemieckie wojsko przetransportowało kolejnych pacjentów z koronawirusem do Niemiec. W ubiegły weekend specjalny medyczny airbus wyruszył dwukrotnie po 12 Włochów z Bergamo. Teraz przebywają w klinikach w Kolonii, Bonn, Bochum, Koblencji, Westerstede i Hamburgu.