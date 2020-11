Koronawirus w Europie. Lockdown i dramatyczne doniesienia z Francji

Bilans epidemii koronawirusa we Francji powiększył się we wtorek o 854 zgony i 36 330 nowych zakażeń - informuje PAP, powołując się na dane władz medycznych. Tak wysoka liczba osób zmarłych na Covid-19 była 15 kwietnia, gdy kraj znajdował się w szczycie pierwszej fali epidemii.

Narodowa kwarantanna we Francji ma potrwać do 1 grudnia. Do tego czasu można wyjść z domu tylko w celach zawodowych, medycznych albo by opiekować innymi lub zrobić zakupy. Każdy będzie musiał posiadać certyfikat wyjścia z domu, uzasadniający jego wyjście.