Koronawirus w Europie. Kolejne kraje zmieniają obostrzenia

We Włoszech ponownie otwarto restauracje - teraz lokale gastronomiczne obsługują gości do godziny 18. Już w pierwszym dniu funkcjonowania nowych zasad w Italii policjanci musieli rozpraszać tłum, który gromadził się na ulicach miast zapominając o zasadach dystansu społecznego. Zadowoleni z nowych przepisów są sami restauratorzy - w ciągu jednej doby w samym Rzymie lokale zanotowały 7 mln euro wpływów

Drogę środka wybrała Austria. Od poniedziałku w kraju wejdą w życie złagodzone restrykcje, tym samym zakończony zostanie trzeci lockdown. Austriacy będą mogli odwiedzać sklepy, dzieci pójdą do szkół. Jednak poruszanie się zostanie mocno utrudnione - od godziny 20 do 6 będzie obowiązywać policyjna. Jednocześnie zaostrzone zostaną kontrole graniczne dla podróżujących, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Koronawirus w Europie. Utrudnienia w podróżowaniu

Do podróży restrykcyjnie podeszli Belgowie. Do końca marca zarówno wyjazd, jak i wjazd do tego kraju w celach turystycznych jest zakazany. Obywatele z państw UE mogą wjechać do tego kraju w celach zawodowych lub rodzinnych, deklarując dozwoloną przyczynę podróży w oświadczeniu.