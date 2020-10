Koronawirus w Czechach. Ponad 11 tysięcy nowych przypadków

W tym tygodniu dzienne przyrosty nowych zakażeń koronawirusem w Czechach przekroczyły 9 tysięcy. W środę były to 9544 przypadki, a w czwartek 9718. Eksperci zwracają szczególną uwagę na to, że do szpitali trafia od 3 do 4 procent zakażonych. U 20 procent hospitalizowanych na COVID-19 przebieg choroby jest bardzo ciężki.