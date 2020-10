Czechy. Koronawirus. "Nawet laik z kalkulatorem łatwo obliczy, dokąd możemy się udać za miesiąc"

Czechy. Koronawirus - minister zdrowia zwraca się do lekarzy

Czeski minister zdrowia Roman Prymula zwrócił się do lekarzy i członków Czeskiej Izby Lekarskiej. W opublikowanym w poniedziałek 5 października na stronie resortu oświadczeniu podkreślił, że przyjął stanowisko w bardzo trudnym czasie, gdy liczba przypadków COVID-19 gwałtownie wzrasta.

Czechy. Minister zdrowia zapowiada walkę z pandemią koronawirusa

"Obiecuję, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby spowolnić epidemię i przywrócić nam choć trochę normalne życie. Chociaż z pewnością nie będzie to łatwe do wykonania bez pomocy wszystkich obywateli" – poinformował Roman Prymula, minister zdrowia Czech.