Czechy. Koronawirus szybko się rozprzestrzenia. Od północy 5 października stan wyjątkowy

Czechy. Liczba zakażeń koronawirusem w Republice Czeskiej stale rośnie. Sytuacja epidemiologiczna jest poważna. Władze zdecydowały się wprowadzić stan wyjątkowy. Zacznie on obowiązywać od poniedziałku 5 października. Co to oznacza dla nas?

Zakaz organizowania imprez masowych z udziałem powyżej 10 osób w przestrzeniach zamkniętych i ponad 20 osób w plenerze.

Zakaz organizowania koncertów, spektakli teatralnych i innych imprez artystycznych, w których dominuje śpiew.

W przedstawieniach teatralnych, filmowych i innych, w których się nie śpiewa, może uczestniczyć do 500 widzów.

W imprezach sportowych może uczestniczyć do 130 osób.

W restauracjach i innych punktach gastronomicznych przy jednym stole może siedzieć maksymalnie 6 osób.

Czechy. Koronawirus szybko się rozprzestrzenia. Czy można przekroczyć granicę?

Stan wyjątkowy w Czechach, wprowadzony przez pandemię koronawiusa i nagły wzrost zachorowań na COVID-19, nie będzie miał bezpośredniego wpływu na zasady ruchu granicznego. Oznacza to, że podróż z Polski do Czech będzie wyglądała tak, jak do tej pory. Nie będzie konieczności przedkładania wykonanego z wynikiem negatywnym testu na obecność koronawirusa, ani konieczności poddania się kwarantannie. "Wjazd z Polski do Czech odbywa się na dotychczasowych zasadach bez dodatkowych obostrzeń, testowania czy kwarantanny" - czytamy na portalu gov.pl.

Osoby, które zamierzają podróżować z Polski do Czech, nadal będą miały taką możliwość. Granice pozostają otwarte, a ruch graniczny będzie odbywał się jak wcześniej. Niemniej polski rząd zwraca uwagę na zachowanie szczególnej ostrożności, a jeśli to możliwe - warto rozważyć odłożenie wyjazdu do momentu, gdy sytuacja epidemiologiczna w Czechach się poprawi.