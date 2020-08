Koronawirus w Chorwacji. Polska zakazuje lotów do Chorowacji

Polska od 2 września wprowadzi zakaz lotów do 46 krajów, w tym Chorwacji. Zgodnie z rozporządzeniem o zakazie lotów opublikowanym w czwartek, na liście są też m.in. Hiszpania, Czarnogóra, Malta. Dla wielu Polaków, którzy wybierali się na urlop we wrześniu, oznacza to przymusową zmianę planów.

Koronawirus Chorwacja, Trogir (Pixabay, Fot: neufal54)