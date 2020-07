Koronawirus w Australii. Rekord zachorowań. Wojsko wkroczyło do domów opieki

Koronawirus w Australii

Najgorsza sytuacja jest w stanie Wiktoria na południowym wschodzie kraju. W Melbourne władze wysłały wojsko do domów opieki dla osób starszych, by żołnierze pomogli w walce z COVID-19. To jeden ze sposobów, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa z największego ogniska w kraju. Wojsko sprawdza m.in. kontakty, kto komu mógł przekazać wirusa.