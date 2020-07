Wybory prezydenckie w USA. Donald Trump chce przełożenia listopadowych wyborów

"Przez powszechne głosowanie korespondencyjne w roku 2020 odbędą się najbardziej niedokładne i fałszywe wybory w historii. Będzie to dla USA wielkim wstydem. Może opóźnijmy wybory, dopóki ludzie nie będą mogli prawidłowo i bezpiecznie zagłosować?" - napisał na Twitterze Donald Trump. Jego wpis wywołał wielkie poruszenie za Oceanem, choć amerykański prezydent już wcześniej sugerował "podatne na oszustwa" wybory korespondencyjne.

Jak podkreślają największe media amerykańskie istnieje niewielka liczba dowodów na poparcie Trumpa. Niektóre stany USA zamierzają wprowadzić głosowanie korespondencyjne ze względu na obawy dotyczące zdrowia publicznego związane z koronawirusem. Póki co taki zamiar ogłosiły: Kalifornia. Utha, Hawaje, Kolorado, Oregon i Waszyngton. Pozostali nadal zastanawiają się nad takim rozwiązaniem.

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone mają obecnie najgorszy współczynnik związany z pandemią. W środę liczba zgonów w USA przekroczyła 150 tysięcy. To ponad 1/5 wszystkich zgonów na świecie spowodowanych COVID-19. Naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa ocenili, że w przeciwieństwie do wielu innych państw, USA nie znajdują się obecnie na drodze do opanowania epidemii.