Koronawirus. Niepokojące dane z USA i Brazylii. Coraz więcej zakażonych

To najwyższa dzienna liczba zgonów związanych z pandemią od połowy maja. "Po poprawie sytuacji epidemiologicznej późną wiosną od drugiej połowy czerwca w USA nastąpił regres. Dotyczy on szczególnie stanów na południu i zachodzie kraju" - podał PAP.

Z prognoz University of Washington w Seattle wynika, że do końca października na COVID-19 w USA umrze ok. 220 tys. osób. W żadnym innym kraju liczby zakażeń i zgonów nie są tak wysokie, jak w Stanach.