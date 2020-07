Koronawirus USA. Blisko 150 tys. ofiar COVID-19 w Stanach Zjednoczonych

Koronawirus USA. Blisko 150 tysięcy ofiar COVID-19

Stany Zjednoczone to najbardziej dotknięty pandemią koronawirusa kraj na świecie. W żadnym innym kraju nie ma tak dużych dziennych wzrostów liczby zakażonych jak w Stanach Zjednoczonych. Łącznie zdiagnozowano już blisko 4,4 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Dzienne przyrosty wahają się od 50 do 80 tysięcy nowych przypadków.

Koronawirus USA. Kalifornia z największą liczbą chorych

Jeszcze do niedawna największą liczbę zdiagnozowanych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzano w stanie Nowy Jork. Jednak obecnie na pierwszym miejscu jest Kalifornia. To tam jest najgorsza sytuacja. Dotychczas zachorowało prawie 460 tys. osób z tego stanu.

Czołowy ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych w Stanach Zjednoczonych - dr Anthony Fauci - wezwał gubernatorów stanów i burmistrzów miast, aby "byli tak silni, jak to tylko możliwe" w celu nakłonienia ludzi do noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Zdaniem eksperta, zachowanie dystansu społecznego to ważny czynnik ograniczający rozprzestrzenianie się wirusa.