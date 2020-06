Koronawirus. USA zagroziło blokadą połączeń z Chinami. Chiny ustąpiły i zezwoliły na loty

Koronawirus. Spięcie Chin z USA

Chiny ograniczyły w marcu liczbę międzynarodowych rejsów w związku z pandemią koronawirusa. Chińskie władze nie chciały zezwolić na większą liczbę lotów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Zaprotestował rząd Stanów Zjednoczonych, który zagroził blokadą połączeń lotniczych z Chin do USA.

Koronawirus. Chiny ugięły się pod groźbą USA

Chiny wycofały się ze swojego pomysłu ograniczenia lotów międzynarodowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Według czwartkowego komunikatu Chińskiegu Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAAC) od 8 czerwca zagraniczne linie spełniające wymagania, a które obecnie nie mogą latać do Chin kontynentalnych, będą mogły uruchomić rejsy do jednego chińskiego miasta raz w tygodniu. To dotyczy się amerykańskich linii lotniczych.