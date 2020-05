Koronawirus. USA wyraziły zgodę na stosowanie remdesiviru

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) udzieliła koncernowi farmaceutycznemu Gilead Sciences Inc. zezwolenia na awaryjne stosowanie eksperymentalnego leku przeciwwirusowego remdesivir w leczeniu pacjentów z COVID-19 - poinformowała Agencja i prezydent USA Donald Trump.

Podczas spotkania z Trumpem w Białym Domu dyrektor generalny Gilead Daniel O'Day nazwał tę decyzję ważnym pierwszym krokiem w kierunku leczenia pacjentów z koronawirusem. Podkreślił, że firma przekazała 1,5 miliona fiolek leku, aby pomóc chorym – informuje Interia za PAP.

Jak oświadczyła agencja, "uzasadnione jest przypuszczenie, że remdesivir może być skuteczny przeciwko COVID-19 oraz że, ponieważ nie ma odpowiednich, zatwierdzonych lub dostępnych alternatywnych metod leczenia, znane i potencjalne korzyści z leczenia remdesivirem tej choroby przewyższają znane i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem leku".

- Jesteśmy pokorni, ponieważ jest to pierwszy ważny krok dla hospitalizowanych pacjentów. Chcemy mieć pewność, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby pacjenci otrzymywali lek, dlatego podjęliśmy decyzję o przekazaniu około 1,5 miliona fiolek - powiedział O'Day. To starczy na leczenie co najmniej 140 tys. pacjentów.

Koronawirus w USA. Lek będzie przekazywany do szpitali od poniedziałku

Remdesivir podaje się dożylnie przez 10 dni. Gilead w środę informował, że lek poprawił stan zdrowia pacjentów. Przedstawił dane z których wynika, że lek działa lepiej gdy jest podawany na wczesnym etapie choroby.

Lek ma być stosowany u pacjentów będących w stanie krytycznym, którzy wymagają podłączenia do respiratora. Wiceprezydent USA Mike Pence zapowiedział, że 1,5 miliona fiolek leku zacznie być przekazywanych do amerykańskich szpitali w poniedziałek. Trafią do miast najbardziej dotkniętych pandemią. Dystrybucja będzie koordynowana przez rząd USA.

Koronawirus w USA. Eksperymentalne leczenie

Remdesivir to eksperymentalny lek opracowany pierwotnie w celu leczenia pacjentów z gorączką krwotoczną, wywołaną wirusem eboli. Nigdy nie został zatwierdzony do leczenia tej choroby. Amerykański Narodowy Instytut Chorób Zakaźnych uważa, że w dotychczasowych próbach stosowania go przy COVID-19 skraca o cztery dni proces leczenia i zmniejsza również nieznacznie ryzyko śmierci.

