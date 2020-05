Koronawirus. Ukraińcy wolą zostać w Polsce

Ukraińcy wcale nie wyjeżdżają tak chętnie z Polski

Ilu Ukraińców upuściło Polskę w czasie pandemii koronawirusa?

Dziennik Gazeta Prawna postanowił więc zweryfikować te dane. I jak się okazuje, Straż Graniczna podaje zupełnie inne statystyki. Od 15 marca do 31 kwietnia z Polski wyjechało zaledwie około 198,8 tys. Ukraińców. Ukraina wysłała pięć samolotów w tym czasie po swoich obywateli. Na pokładzie każdego z nich było maksymalnie 250 osób, co daje łącznie 1250 osób, które opuściły nasz kraj drogą powietrzną. W tym samym czasie do Polski przyjechało 53 tys. obywateli Ukrainy.