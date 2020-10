Koronawirus. Te osoby najczęściej umierają na COVID-19

Koronawirus. Jakie osoby są najbardziej narażone na śmierć z powodu COVID-19?

Koronawirus. Kto jest w grupie ryzyka? Zaskakujące wyniki badań

Wnioski szwedzkich naukowców są jednoznaczne. Na śmierć w wyniku COVID-19 bardziej narażeni są mężczyźni niż kobiety. To jednak nie wszystko. Wśród mężczyzn to ci, którzy są samotni, są w grupie ryzyka. Kolejne czynniki, które wpływają na wzrost ryzyka śmierci po zakażeniu koronawirusem, to: niewielkie dochody, niższy poziom wykształcenia.