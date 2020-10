Koronawirus Szwecja. Jest ryzyko wzrostu liczby zgonów. Nawet o 1000 do końca roku

Tom Britton, profesor matematyki na Uniwersytecie Sztokholmskim w wywiadzie udzielonym dla państwowego nadawcy SVT, zaznaczył, że "jeśli populacja zacznie się relaksować, doprowadzi to do gwałtownego wzrostu liczby zgonów, ale nie powtórzy wskaźników z kwietnia".

- Jeśli zaczniemy znosić ograniczenia , myślę, że wtedy może być ponad tysiąc więcej zgonów do końca roku. Absolutnie nie może to być na tym samym poziomie, co wiosną, kiedy nikt nie miał odporności, ale ryzyko wielu nowych zgonów jest nadal znaczne, jeśli nie będziemy ostrożni - powiedział Britton, podaje thelocal.se.

Koronawirus Szwecja. Optymistyczne wizje

Tom Britton powiedział, że jest optymistą. Wierzy, że populacja w Szwecji będzie przestrzegać zaleceń, dzięki czemu uda się utrzymywać śmiertelność na obecnym poziomie od dwóch do trzech zgonów dziennie, ograniczając dalsze zgony w tym roku do „kilkuset”. Zwrócił również uwagę na to, że dużym wyzwaniem byłoby utrzymanie takiego samego poziomu higieny i dystansu społecznego, jak było to w kwietniu i maju.