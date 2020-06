Koronawirus Szwecja. Główny epidemiolog zabrał głos. "Eksperyment" był błędną strategią

Koronawirus Szwecja. Strategia była błędem

- Gdybyśmy stanęli wobec COVID-19, wiedząc o chorobie to, co dzisiaj, nasza strategia byłaby w pół drogi między tym, co uczyniła Szwecja, a co reszta świata - oznajmił dziś główny epidemiolog tego kraju Anders Tegnell w wywiadzie dla Sveriges Radio.