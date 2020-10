Koronawirus. Zdalne nauczenie. "Sytuacja jest analizowana. Dziś zapadnie decyzja"

Łukasz Schreiber zabrał głos ws. nauczania zdalnego i zamykania szkół. Pytany o to, czy dzieci zostaną w domach, przypomniał o zebraniu sztabu kryzysowego. - Rozmawiamy na ten temat. Sytuacja jest analizowana na bieżąco. Dziś zapadnie decyzja. Na tę chwilę na taki ruch zdecydowano się w czterech krajach UE. W żadnym nie ograniczono w całości - mówił w Radiu Zet szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Koronawirus. Polska. Nie tylko zdalne nauczanie. Łukasz Schreiber wyjaśnia swoje słowa o "nauczycielach, którzy giną na drogach"

Polityk odniósł się również do swojej głośnej wypowiedzi sprzed dwóch dni. Komentując śmierć dwóch nauczycieli z powodu koronawirusa Schreiber powiedział, że "pedagodzy giną też w wypadkach samochodowych" . - Jestem synem i wnukiem nauczycieli. Moja żona jest nauczycielką. Twierdzenie, że chciałem kogoś obrazić czy zlekceważyć tymi słowami jest wyjątkowo absurdalne - tłumaczy.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów dodał, że nie widzi w swojej wypowiedzi nic obraźliwego. - Jestem zawsze gotowy przeprosić, ale nie jestem się w stanie pogodzić, żeby zarzucać mi brak szacunku do czyjejkolwiek pracy. Taką samą tragedią jest to, czy z powodu pandemii umiera nauczyciel, lekarz, urzędnik, farmaceuta, taką samą tragedią dla najbliższych jest to, czy ta osoba umiera w wyniku pandemii czy na drodze - wyjaśniał.