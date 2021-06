Koronawirus. Szeszele: wariant beta przyczyną wzrostu nowych infekcji

Szczepienia odbywały się prepartami chińskiej firmy Sinopharm oraz produkowaną w Indiach na licencji firmy AstraZeneca szczepionką Covishield. Obecnie, w pełni zaszczepionych jest 68,2 proc. mieszkańców Seszeli, to najwyższy współczynnik na świecie. Mimo to ministerstwo zdrowia podało w połowie maja najnowsze dane, z których wynika, że liczba nowych infekcji w ciągu tygodnia podwoiła się, a co trzecie zakażenie wykryto u pacjentów, którzy przyjęli dwie dawki szczepionki.