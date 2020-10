Koronawirus. Szczepionka na COVID-19. Ministerstwo Zdrowia nie rekomenduje, by była obowiązkowa

W majowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej” Szumowski mówił, że powrót do normalności po epidemii koronawirusa może potrwać nawet dwa lata. - Kiedy pojawi się szczepionka na COVID-19, będę rekomendował, by była obowiązkowa – mówił ówczesny minister zdrowia.

I jak dodał, ostateczne rekomendacje dotyczące stosowania szczepień, zostaną opracowane w oparciu o dokumenty rejestracyjne, w tym wskazania, które szczepionki otrzymały dopuszczenie do obrotu. "Aktualnie nad wstępnymi rekomendacjami pracuje Zespół do spraw Szczepień Ochronnych oraz Zespół do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19” – informuje wiceminister Miłkowski.