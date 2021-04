Koronawirus. Sutkowski: będzie dużo zgonów w czasie w czasie majówki

W jego ocenie ostatni parametr to wynik wysokiej liczby zachorowań między 25 marca a 2 kwietnia. - To wynik ogromnych pików zakażeń - dodał.

Zdaniem lekarza pogarszająca się tendencja powinna się utrzymać w najbliższych tygodniach, co ma z kolei rzutować na pracę ochrony zdrowia.

Szczepienia przeciw COVID-19

Nawiązał przy okazji do nowego rozwiązania prawnego, które daje możliwość, by poza lekarzami do szczepienia przeciw COVID-19 kwalifikowały też osoby innych zawodów medycznych.