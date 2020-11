Koronawirus. Strajk Kobiet przyniesie więcej zakażeń? Jest prognoza

Koronawirus. Strajk Kobiet przyniesie wzrost zakażeń? Są dane

Ostatnie 13 dni, mimo epidemii koronawirusa i związanymi z nią restrykcjami, to przemarsz Strajku Kobiet. Uczestnicy protestów gromadzą się na ulicach, by wyrazić sprzeciw wobec wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji.

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego sprawdziło, czy trwający w Polsce strajk Kobiet, przyczyni się do kolejnego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem.

Analitycy oszacowali, że przy założeniu tzw. niższej transmisyjności publicznej, 26 listopada liczba zakażonych może dojść do 26,2 tys. dziennie.

Koronawirus. Strajk Kobiet zwiększy liczbę zakażeń? Liczby idą w tysiące

Co ważne, powyższe wyliczenia obejmują sytuację, w której do epidemii koronawirusa nie dokłada się protestów organizowanych przez Strajk Kobiet. Jeżeli zwiększymy transmisyjność wirusa, liczba zakażeń może sięgnąć nawet 31 tys. zakażeń dziennie. To o 5 tys. nowych przypadków dziennie więcej, niż w sytuacji bez Strajku Kobiet - wynika z wyliczeń.