Koronawirus. USA. Ponad tysiąc zgonów w ciągu doby. Trwają prace nad szczepionką

Powrót do szkoły. Dymisja szefa MEN? Krzysztof Gawkowski zaskakuje: lubię ministra

Koronawirus w USA. Szczepionka jeszcze przed wyborami prezydenckimi?

W środę amerykańskie Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wystosowało prośbę do urzędników we wszystkich stanach, by byli gotowi do dystrybucji szczepionki. Na początku mają ją dostać pracownicy służby zdrowia i innych grup podwyższonego ryzyka.