Koronawirus. Sprzeczne wyniki badań ws. hydroksychlorochiny. Część naukowców twierdzi, że może zwiększyć szansę przeżycia

Koronawirus. Sprzeczne wyniki badań ws. hydroksychlorochiny

Hydroksychlorochina to lek na malarię. Wywołuje on sporo kontrowersji. Jeszcze kilka tygodni temu był używany w walce z koronawirusem. Lekarze twierdzili, że może on pomóc w wyleczeniu pacjentów z COVID-19. Jednak kolejne przeprowadzone badania dawały przeczące tej tezie wyniki.