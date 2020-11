Koronawirus. Spada liczba wykonywanych testów. Michał Dworczyk wyjaśnia

- Nie wiem, czy to jest przypadek i zbieg okoliczności. Wiem, że decyzje podejmują w tej sprawie lekarze, a nie ma na to wpływu rząd ani instytucje rządowe - powiedział Michał Dworczyk, goszcząc w poniedziałek w RMF. Szef KPRM zaznaczył jednocześnie, że pytanie o to, dlaczego lekarze w całej Polsce w ciągu ostatniego tygodnia wystawali mniej zleceń na wykonanie testów, nie powinno być skierowane do niego.