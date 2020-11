Koronawirus. Słowacja masowo testuje obywateli. Wykonano miliony badań

Koronawirus. Przebadano miliony obywateli

Sobota była pierwszym dniem badań. Te kontynuowano w niedzielę. Premier Igor Matovicz zaapelował do osób z pozytywnym wynikiem testu, by zgodnie z przepisami pozostały w domach na 10-dniowej kwarantannie i skontaktowały się też z osobami, z którymi spotykały się wcześniej. Osoby, u których wynik był negatywny, poproszono, by dalej stosowały się do wytycznych sanitarnych, dzięki czemu mogą uniknąć zakażenia koronawirusem.