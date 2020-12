Koronawirus. Siedmioro dzieci, lekcje bez kamerki, stany lękowe i miłość, która pozwala przetrwać wszystko. "Pandemia zmieniła nasze życie"

- Mamy siedmioro dzieci i jeden komputer. Nie mamy jak uczyć się zdalnie - mówił dziewięć miesięcy temu w rozmowie z Wirtualną Polską Andrzej Mały, który prowadzi rodzinny dom dziecka w Kaliszu. To właśnie wtedy w całej Polsce rozpoczynała się edukacja zdalna - rząd zdecydował, że z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa uczniowie przestaną chodzić do szkoły.

Ta forma edukacji wzbudziła skrajne emocje w całej Polsce. Zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele, obawiali się zakażenia COVID-19 i zdawali sobie sprawę z tego, że kontynuacja nauki stacjonarnej może nieść ze sobą niebezpieczeństwo. Część dzieci była jednak pozbawiona dostępu do komputera lub internetu, przez co przejście na naukę zdalną okazało się dla niektórych niemożliwe.

Do jednej z takich rodzin należał Andrzej Mały ze swoją żoną i siódemką dzieci. Ich biologiczna córka ma 13 lat. W tym samym wieku jest też druga dziewczynka. W domu mieszkają też pierwszoklasistka i troje niemowląt, a także trzylatka z porażeniem mózgowym. Na samym początku pandemii koronawirusa Andrzej Mały z żoną wzięli do siebie kolejne dwumiesięczne dziecko, bo w placówkach nie było miejsc, aby je przyjąć.

Rodzina mieszka w dwupiętrowym domu w Kaliszu. Na górze znajdują się trzy sypialnie. A na dole dwa pomieszczenia i kuchnia. Plan był taki: dzieci będą uczyć się na górze. Zaczęły się jednak pojawiać problemy. - Musielibyśmy przerobić program od czwartej do szóstej klasy i jedną godzinę dla pierwszoklasisty. Mamy jeden komputer w domu. Jak mamy tyle godzin siedzieć z dziećmi przy komputerze, a jednocześnie zajmować się maluchami? - pytał nas wtedy Andrzej Mały.

Wirtualna Polska postanowiła sprawdzić, jak rodzina radzi sobie ze zdalną nauką i lockdownem podczas pandemii koronawirusa. Kilka dni temu zadzwoniliśmy do Andrzeja Małego.

- Radzimy sobie z edukacją zdalną, ale tylko dlatego, że kiedy pojawiła się nasza najmłodsza córeczka, żona zadecydowała, że zrezygnuje z pracy i zaopiekuje się dziećmi. Zdalnie uczy się czwórka dzieci, które zaczęły się przyzwyczajać do edukacji online, siódmoklasiści są w tej kwestii całkowicie samodzielni - opowiada nam Andrzej Mały. Podkreśla jednak, że nie wszystkie rodziny miały możliwość zrezygnować z jednego źródła dochodu i być na stałe w domu z dziećmi. Jak opowiada, wielu rodziców chodzi nadal do pracy i boryka się z edukacją zdalną.

Rodzina Andrzeja Małego została wyposażona w sprzęt, dzięki wsparciu finansowemu miasta. Teraz w domu zamiast jednego komputera mają cztery. Ale dostęp do nauki dla dzieci jest nadal ograniczony. - Schody zaczęły się, kiedy na zdalne nauczanie przeszły też młodsze dzieci. Internet nie jest w stanie tego udźwignąć. Musieliśmy zmienić umowę na internet oraz modem. Potem okazało się, że trzeba kupić nowy router - opowiada Andrzej Mały.

Jak wyjaśnia, zazwyczaj podczas drugiej lub trzeciej godziny lekcyjnej, platforma, na której odbywają się lekcje, wysyła do dzieci komunikat, aby wyłączyć kamerkę i poprawić jakość obrazu. - Przez to nasze dzieci nie mają takiego samego dostępu do lekcji, jak reszta klasy. Wiem, że nie dzieje się tak tylko w naszym domu - mówi mieszkaniec Kalisza.