Koronawirus. Senator Jan Filip Libicki poinformował o swoim stanie zdrowia

Senator podziękował na Twitterze wszystkich, którzy wsparli go słowami otuchy. Libicki stwierdził, że czuje się dobrze, a koronawirus powoduje podobne objawy do grypy.

- Wszystkim, którzy pisali do mnie smsy, dzwonili, pisali na Twitterze i FB pytając o moje zdrowie, a którym nie odpowiedziałem,bardzo dziękuję za troskę! Czuję się dobrze. Jakbym miał grypę, raz lekką, raz trochę cięższą. Mam nadzieję do zobaczenia wkrótce - napisał senator z ramienia PSL

Koronawirus. Jan Filip Libicki zakażony

Spełniamy marzenie Powstańca. Odczytaliśmy wasze wpisy

Sanepid poprosił senatora, by sporządził listę osób, z którymi spotykał w minionym tygodniu. Poproszono go również o numery telefony do osób z listy, by jak najszybciej się z nimi skontaktować.