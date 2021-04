Koronawirus. Sanepid przegrywa w sądzie sprawy o łamanie obostrzeń

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do 31 marca tego roku rozpatrzył 57 skarg na decyzje sanepidu. Z tego tylko jedną oddalił, a jedną odrzucił z przyczyn formalnych. Zaskarżone decyzje Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczyły wszystkich możliwych naruszeń – nieprzestrzegania zakazu przemieszczania, niezakrywania ust i nosa, nieprzestrzegania zakazu zgromadzeń i złamania kwarantanny.

"(…) ograniczenie praw i wolności obywatelskich, gwarantowanych art. 57 Konstytucji R.P., nie w ustawie, ale w rozporządzeniu powoduje niezgodność takiego aktu prawnego z Konstytucją R.P., co wprost prowadzi do wniosku, że rozporządzenie takie w zakresie, w jakim ogranicza prawa i wolności konstytucyjne, nie może być uznane przez sąd za skuteczną i poprawną podstawę prawną decyzji władczej organu administracji publicznej" – napisał w jednej z sentencji Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Rowerzysta w uzasadnieniu skargi podniósł, że jego zdaniem nie stworzył zagrożenia epidemiologicznego, bo był wówczas sam, w odległości co najmniej kilkuset metrów od najbliższej osoby. Dodatkowo jechał rowerem w celu "zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego", to jest widzenia się z dziećmi, które po rozwodzie mieszkają z matką.

- Konstytucja w art. 31 ust. 3 mówi wprost: władzo, jeśli chcesz ograniczyć konstytucyjną wolność, to musi to być konieczne i musisz to zrobić ustawą - mówi Tomasz Gałczyński, adwokat z kancelarii Gałczyński Osowiecki Banasik. - W pierwszym punkcie, nie mamy wątpliwości - chodzi o największą tragedię narodową od II Wojny Światowej - uważa adwokat.