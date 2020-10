Koronawirus. Rzeszów w żółtej strefie. "Przywykliśmy i jest nieszczęście"

Jego zdaniem, to przez przyzwyczajenie do wirusa i zagrożenia, odnotowywany jest taki wzrost infekcji.

Zobacz też: Koronawirus w Polsce. Dr Tomasz Ozorowski: liczba zakażeń może przekroczyć kilkanaście tysięcy

- Przywykliśmy do zagrożenia i jest nieszczęście. Wracamy do początku. Tyle że wtedy - w marcu - to strach ludźmi kierował, a teraz jest go mniej - stwierdza Chłodnicki.