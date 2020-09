Koronawirus. Rumunia: polityk zwyciężył w wyborach lokalnych. Zmarł 10 dni wcześniej

57-latek po raz kolejny spróbował swoich sił w lokalnych wyborach i znów je zwyciężył. Poparło go ponad 1000 mieszkańców, co zapewniło mu pewną wygraną. Problem pojawił się w momencie uznania tego demokratycznego wyniku - Aliman od 10 dni nie żył.

Samorządowiec trafił do szpitala w Bukareszcie po tym, jak wykryto u niego koronawirusa. Do tego Aliman cierpiał na inne choroby - miał problemy z wątrobą, cukrzycą, a kilka lat temu przeszedł przeszczep nerki. Mimo to Partia Socjaldemokratyczna nadal popierała jego kandydaturę, a lokalni działacze do ostatniego dnia kampanii rozwieszali plakaty z jego podobizną.