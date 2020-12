Koronawirus rozszyfrowany? Przełomowe badania genetyczne

Naukowcy już od dawna podejrzewali, że geny mają znaczący wpływ na to, w jaki sposób dana osoba przechodzi zakażenie koronawirusem. To właśnie w naszym DNA może kryć się sposób, na skuteczne leczenie COVID-19.

Koronawirus ma związek ze "wściekłymi" komórkami

Koronawirus przejmuje władzę w przypadku niedoboru interferonu

Szczególnie ciekawe wydają się badania dotyczące IFNAR2. W naszym organizmie odpowiada on za produkcję interferonu – cząsteczki o działaniu przeciwwirusowym. Naukowcy uważają, że niedobór interferonu daje wirusowi przewagę już we wczesnym rozwoju choroby, kiedy to nic nie stoi na przeszkodzie jego namnażania, co z kolei skutkuje cięższym przechodzeniem zakażenia koronawirusem.