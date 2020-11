Koronawirus. Rosja. Najwięcej nowych przypadków do początku pandemii

Według najnowszych danych w ciągu ostatnich 24 godz. w Rosji przybyło 20 582 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa. 25,7 proc. z nich nie wykazuje żadnych objawów SARS-CoV-2. Po raz pierwszy przekroczona została bariera 20 tys. zakażeń. To najwyższy wynik infekcji od początku pandemii w tym kraju. Łącznie bilans zachorowań wzrósł do 1 733 440 - informuje agencja Interfax.

Koronawirus. Rosja. Rekord przypadków w kraju. Druga fala zakażeń w Moskwie

Dodatkowo COVID-19 przyczynił się w Rosji do śmierci kolejnych 378 osób, co daje ogólnie 29 887 zmarłych podczas pandemii. Do zdrowia przez ostatni dzień wróciło 16 955 pacjentów, co również stanowi najwyższy wynik. Liczba ozdrowieńców w Rosji wynosi już 1 296 124 osoby. W kraju przeprowadzono łącznie ponad 63,5 mln testów na obecność koronawirusa, z czego 524 tys. w ciągu ostatniej doby. Pod opieką lekarską pozostaje w Rosji 407 174 osób.