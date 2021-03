Koronawirus. Przesunięte otwarcie punktów testowych na granicy Polski i Niemiec

Rząd landu Meklemburgia-Pomorze Przednie tłumaczy opóźnienie i zmianę terminu koniecznymi procedurami. Okazało się, że aby uruchomić centrum do testowania, w tym przypadku niemieckie prawo nakazuje przeprowadzenie przetargu. Nie wiadomo jeszcze, kiedy centra na granicy polsko-niemieckiej mogłyby ruszyć.

"W roboczym papierze, który pojawił się na stole w Meklemburgii, jest propozycja, by również pracownicy transgraniczni zostali objęci tym programem" - podał berliński korespondent Polsat News.

Koronawirus. Przesunięte otwarcie centrów testowych na granicy Polski i Niemiec

To właśnie z myślą o takiej sytuacji tworzone są centra do szybkiego testowania osób przekraczających granicę. Niemiecki landy graniczące z Polską chcą być gotowe na wprowadzenie obowiązku testowania co 48 godzin lub raz na dobę.