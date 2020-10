Koronawirus. Protesty "antycovidowców" w całym kraju. Ponad 200 mandatów

- Nałożyliśmy 206 mandatów karnych, a w 1 535 przypadkach skierujemy wnioski o ukaranie do sądu. Pozostałe osoby po zwróceniu uwagi zastosowały się do poleceń funkcjonariuszy, m.in. pozakrywały nos i usta, w związku z czym były pouczane - powiedział policjant.

Koronawirus. Mocne oskarżenia. "Morawiecki powinien mieć trochę honoru"

Rzecznik podkreślił, że w ciągu ostatniej doby funkcjonariusze sprawdzili blisko 200 tys. osób skierowanych na kwarantannę. W ok. 600 przypadkach stwierdzili uchybienia, które kwalifikują się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych. - Ostatniej doby pouczyliśmy ponad 5 700 osób, nałożyliśmy mandat w stosunku do ponad 4 780 osób, a w prawie 2 280 przypadkach skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu - przekazał.