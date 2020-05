Koronawirus. Protest przedsiębiorców. Policja: Jeden z zatrzymanych mężczyzn miał objawy zakażenia

Na razie nie wiadomo, czy mężczyzna był faktycznie zakażony koronawirusem, czy tylko miał jego objawy. Jak poinformowała Komenda Stołeczna Policji, przyjechał on ze Śląska i został zatrzymany w sobotę za znieważanie policjanta podczas protestu przedsiębiorców w Warszawie. Był jedną z siedmiu zatrzymanych podczas demonstracji osób, z którą policja wykonywała czynności w trybie przyspieszonym.

Mężczyzna przebywał w policyjnej izbie zatrzymań, kiedy okazało się, że wykazuje objawy zakażenia koronawirusem. Jak podaje Polsat News, miał on temperaturę 38 stopni Celsjusza i, jak ustalili policjanci, miał wcześniej kontakt z pracownikami kopalni.

Chcieliśmy potwierdzić te informacje w KSP. Dyżurny z biura prasowego podkom. Piotr Świstak odesłał nas w tej sprawie do rzecznika nadkom. Sylwestra Marczaka. Ten jednak nie odebrał telefonu ani nie odpowiedział na prośbę o kontakt.

Ostatni protest przedsiębiorców miał miejsce w Warszawie w minioną sobotę. Według policji demonstracja była nielegalna, co ma wynikać z wprowadzonych zarządzań ws. walki z epidemią koronawirusa w Polsce. Między policją a demonstrantami doszło do przepychanek. Zatrzymanych zostało 7 osób. Wśród nich był Paweł Tanajno, inicjator protestu i kandydat na prezydenta w wyborach 2020 r. Policja postawiła mu zarzuty znieważenia funkcjonariusza. Tanajno złożył do sądu zażalenie na zatrzymanie, ale w niedzielę Sąd Rejonowy w Warszawie uznał, że przebiegało ono prawidłowo.