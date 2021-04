Śmierć Krzysztofa Krawczyka. Ekspert o powikłaniach po COVID-19: to się zdarza i będzie zdarzać

Krzysztof Krawczyk w ostatnich tygodniach przebywał w szpitalu. Był chory na COVID-19. W sobotę artysta poinformował, że jest w domu i czuje się dobrze. Niestety jego stan pogorszył się w poniedziałek. Zmarł po przewiezieniu do szpitala.

Prof. Miłosz Parczewski, członek Rady Medycznej przy premierze był w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News pytany, jak często zdarza się, by ozdrowieńcy powracali do szpitala po przebyciu COVID-19. Odparł, że choć wprowadzana jest "pewna profilaktyka" to takie przypadki "zdarzają się i będą się zdarzać".