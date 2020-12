Koronawirus. Prof. Flisiak ostrzega przed testami antygenowymi

- Testy genetyczne, wykonywane metodą RT-PCR (Reverse transcription polymerase chain reaction), stosowane są od początku pandemii. To najbardziej wiarygodne testy, dlatego to one stanowią punkt odniesienia dla innych testów. Zakłada się więc, że ich skuteczność i czułość to 100 proc. - powiedział prof. Flisiak.