Koronawirus. Prezydent Niemiec chce globalnego sojuszu przeciwko pandemii

"Pandemia nie oszczędzi żadnego kraju, bez względu na to, jak zaawansowana jest jego gospodarka, możliwości i technologia. Wobec tego wirusa wszyscy jesteśmy równi i musimy współpracować, aby go zwalczyć" - czytamy w artykule gościnnym opublikowanym na łamach "Financial Times". Wśród jego autorów jest prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier oraz przywódcy Jordanii, Ekwadoru, Singapuru i Etiopii.