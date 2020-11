Koronawirus. Pożar na oddziale dla chorych na COVID-19. Pacjent chciał zapalić papierosa

We wtorek wczesnym rankiem - jak podaje polsatnews.pl - chory na COVID-19 pacjent najwyraźniej poczuł się lepiej, bowiem postanowił... zapalić papierosa. Zapomniał jednak o tym, że jest podłączony do wspomagającej oddychanie instalacji tlenowej. Jedna iskra wystarczyła, by wybuchł pożar.