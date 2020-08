Koronawirus. Powstają specjalne poradnie. Skorzystają ci, którzy wyzdrowieli, ale wcale zdrowi nie są

Na pomysł wpadł dr Michał Chudzik, kardiolog z Łodzi. Jak podkreśla - po przejściu koronawirusa ozdrowieńcy cierpią na różne powikłania, jednak są to głównie problemy kardiologiczne.

Koronawirus w Polsce. Poradnie będą prowadzić "badania nad zdrowieniem"

- COVID-19 to nowa choroba i wiele nadal o niej nie wiemy. Mamy badania naukowe nad ozdrowieńcami z Chin, ale dla nas ważniejsze jest to, jak choruje i zdrowieje polska populacja - tłumaczy "Dziennikowi Łódzkiemu "dr Chudzik.

Do tej pory do poradni zgłosiło się prawie 200 osób - to około 5 proc. ozdrowieńców z regionu łódzkiego. Porady udzielane są za darmo, w ramach NFZ.