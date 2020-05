Koronawirus. Polski lekarz ofiarą wirusa w USA. Ponad 1,7 tys. zmarłych przez dobę

Łącznie do tej pory w Stanach Zjednoczonych epidemia w USA przyniosła 85 813 ofiary śmiertelne - podał w raporcie z czwartku Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Ostatniej doby Amerykanie potwierdzili zakażenie u kolejnych 27 tys. osób. Jak wylicza CNN, obecność SARS-CoV-2 stwierdzono więc już u 1 mln 417 tys. mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Najwięcej ze wszystkich 85 813 zgonów odnotowano w stanie Nowy Jork, gdzie zmarło 27 641 osób. W stanie New Jersey to 9 946 osób, a w Massachusetts - 5 482 wylicza stacja. Eksperci zauważają, że co czwarta ofiara pandemii mieszkała w domu opieki dla osób starszych.