Koronawirus. Polska. Nowy zakaz w ruchu lotniczym. Do których krajów można polecieć?

Rząd podał nową listę krajów, do których można polecieć samolotem z Polski. Rozporządzenie obejmuje 10 państw, do których dotychczas nie można było podróżować. Znika za to Czarnogóra i Luksemburg.

Koronawirus w Polsce. Gdzie polecimy samolotem? (East News)